〈華碩新機發表〉ROG Phone 6搭載高通驍龍8+Gen 1晶片 刷新率達165Hz

品牌大廠華碩 (2357-TW) 旗下 ROG 玩家共和國今 (5) 日舉行《For Those Who Dare》線上新品發表會，推出全新一代電競手機 ROG Phone 6/6Pro,，均搭載高通 (QCOM-US) 最新 Snapdragon8+ Gen 1 處理器，並搭配三星 AMOLED 面板，刷新率可達 165Hz，搶攻中高階電競手機市場商機。

華碩表示，ROG Phone 6 採用 6.78 吋 165Hz/1ms AMOLED 螢幕，720 Hz 觸控採樣率與 23 毫秒觸控反應時間，此外，全新 GameCool 6 散熱系統也是超級亮點之一，六層散熱設計，可對應不同遊戲時長，全方位為處理器降溫。

華碩進一步指出，若是 15 分鐘內的短暫遊玩，透過高達 3300 毫克航太級材質低雷諾數散熱層，掌握舒適低溫，30 分鐘內的中度遊戲過程則分別加大 85% 石墨片及 30% 液態均溫板，有效確保熱能驅散，60 分鐘以上長時間遊玩搭配空氣動力風扇 6 致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，發揮極致散熱。

其他規格上，華碩 ROG Phone 6 延續前代擁有 6000mAh 超大容量電池、支援 65W 快充變壓器，AirTrigger 6 則提供超音波觸控、體感感測、風扇專用鍵等三種感應模式，聆聽體驗則與 Dirac 合作進行調校，並保留 3.5mm 耳機孔。

ROG Phone 6 採前衛宇宙風設計，富含太空、星雲等概念，華碩也宣布 ROG Phone 6 系列將在 7 月 7 日晚間 6 點起開放官網與各大通路網站預購，售價方面，ROG Phone 6 Pro 極光白 18GB/512GB，建議售價新台幣 37990 元起，ROG Phone 6 幻影黑 / 極光白 16GB/512GB，建議售價新台幣 33990 元起、ROG Phone 6 幻影黑 12GB/256GB，建議售價新台幣 29990 元起。