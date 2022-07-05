台股大洗三溫暖 三大法人土洋對作買超61.73億元 外資連6賣

台股今 (5) 日大洗三溫暖，早盤強彈超過 270 點，最高衝上 14488 點，但賣壓隨即出籠，大盤快速拉回並翻黑，下探 14100 點，隨著台積電股價回穩，金融、傳產也扮演撐盤要角，加權指數終場上漲 132 點，收在 14349 點，高低震盪多達 388 點。三大法人合計買超 61.73 億元，呈土洋對作，外資已連 6 賣。

觀察三大法人資金異動情形，外資今天小幅賣超 2.58 億元，為連續 6 個交易日賣超；投信持續買超 19.97 億元，為連 8 買；自營商也買超 44.34 億元。三大法人合計買超 61.73 億元。

台積電今天早盤一度漲至 451.5 元，但賣壓湧出後，最低跌至 433 元，呈現多空拉鋸戰，終場在買盤支撐下，翻漲 1.36%，以 446 元作收；鴻海昨 (4) 日除息，今天股價持續走揚，最高來到 103 元，填息率約 38%，緩步邁向填息之路，終場收 102.5 元，漲幅 2.5%。

航運股重回買盤懷抱，長榮大漲 6.3%、陽明勁揚 5%，航空雙雄長榮航、華航強漲 4%，慧洋 - KY、四維航、中航、新興等散裝航運股同樣漲勢凌厲。金融股同步回神，由富邦金領漲超過 4%，站回 60 元關卡，國泰金也有近 3% 的漲幅，元大金、華南金、彰銀等均獲資金點火。

蘋果傳出 iPhone 14 系列新機大砍單，但遭到分析師、供應鏈駁斥傳聞，蘋概股今天普遍走強，其中光學鏡頭廠玉晶光強漲近 7%，收 368 元，收復短均，國巨、欣興、華通、友達、群創、鴻準、穩懋、TPK-KY 等相關供應鏈也都表現不俗。

上櫃生技指數漲幅達 4.7%，居各類股之冠。其中，合一認列授權簽金挹注 6 月營收，衝上 10.04 億元，年增、月增均爆增逾百倍，激勵股價亮燈漲停，中天、中裕、浩鼎、藥華藥、保瑞、逸達、國光生、北極星藥業等漲勢都相當強勁。