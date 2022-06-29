〈紐約匯市〉美元終止連跌 歐元走軟續落1.06美元關卡下方

美元指數周二 (28 日) 攀升，終止連跌，歐元則因歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 未提供最新政策前景而走軟，續落在 1.06 美元關卡下方，加幣一度升至兩周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.54%，報 104.50。

道富 (State Street) 高級全球宏觀策略師 Marvin Loh 說：「若有一個主題，依然會是美元將在這段不確定性時期走強，且這種不確定性料至少持續到夏天，直到我們更了解通膨狀況。」

紐約聯準銀行總裁威廉姆斯 (John Williams) 周二受訪時淡化美國經濟衰退的擔憂，但仍有必要大幅升息來遏制通膨，且利率需要在年底前達到 3% 至 3.5%。

他說：「經濟衰退不是我的基本預測，我認為經濟強勁，不過，金融狀況顯然已經收緊，因此我預期今年的增長力道將較去年顯著放緩。」

歐元兌美元貶 0.60% 至 1.0520 美元。歐洲央行總裁拉加德周二表示，若通膨持續飆升，ECB 準備在必要時加快升息腳步，但沒有針對央行政策前景提供進一步看法。

雖然經濟學家對於升息幅度意見分歧，市場普遍預期，ECB 為了遏制飆漲的通膨，將跟隨同業腳步從 7 月開始升息。

道明證券 (TD Securities) 高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，歐洲央行正處於困境，因為歐元區經濟放緩程度料超越全球其他地區。

近期疲軟的經濟數據確實打壓了歐洲的市場情緒，最新 GfK 德國消費者信心指數降至 - 27.4，法國消費者信心指數也遜於預期。

貨幣市場預期，到了 2023 年中，ECB 累計將升息約 238 個基點，低於 2 周前的 280 個基點。

在中國鬆綁入境隔離措施後，人民幣短暫走強，隨後回落。截稿前，離岸人民幣兌美元匯率貶 0.21% 至 6.7002 人民幣，在岸人民幣兌美元貶 0.24% 至 6,7075 人民幣。

加幣連續三日走強，兌美元匯率一度漲 0.45% 至 1.2819 加幣兌 1 美元，創兩周新高，截稿前漲勢收斂。

即使油價雙雙走高，澳幣兌美元仍貶 0.25% 至 0.6904 美元，挪威克朗兌美元也貶 0.34% 至 9.8222 克朗兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (29 日) 約 6:00 價格：