通膨飆高 歐股、歐債持續走跌 歐元區市場風險加劇

歐洲股市連跌 6 天，創下自 2020 年 3 月疫情初期以來最長連續下跌紀錄，投資人依然擔憂，在通膨居高不下之時，歐洲央行會積極收緊政策。

Stoxx Europe 600 指數周二 (14 日) 收盤下跌 1.3%，跌至 2021 年 2 月以來的最低點。媒體和建築類股領跌，而銀行和能源股表現出色。

道富全球市場資深策略師 Marija Veitmane 表示，目前仍然看空股市前景，通貨膨脹仍然是一個巨大的問題，各國央行需要非常積極地對抗它。

在歐洲央行上周勾勒出比經濟學家預想的更為激進的道路之後，本周的焦點是美國聯準會的政策會議。

Abrdn 投資經理 James Athey 指出，在兩天以前，人們難以想像市場在認真討論聯準會升息 75 個基點，目前聯準會的困境是，如果他們本周不升息 75 個基點，可能造成鴿派衝擊，讓未來的抗通膨工作更加困難。

在歐洲央行上周的鷹派言論之後，市場所受的衝擊擴大，投資者紛紛拋售南歐等邊緣國政府債券，尤其是債台高築的義大利。

德國公債殖利率周三觸及 1.77%，為 2014 年初以來最高，與義大利公債殖利率的利差，達到 240 個基點，為 2020 年初以來最大，接近危險區域。

德國經濟諮詢委員會警告，表示如果實際利率上升，可能在中期對「債務負擔高且增長前景低迷的國家帶來困難」。

由於美國聯準會的升息壓力更高於歐洲，歐元 5 月中旬跌至 5 年低點，兌美元今年以來已下跌 8%。

富國外匯策略師 Erik Nelson 認為，歐元料在 1 個月內達到與美元平價，因為歐央行沒那麼鷹派，美國的潛在經濟增長也比歐元區強勁。

因應市場挑戰，歐洲央行緊急宣布召開臨時會議，帶來歐元的反彈，但交易員仍在觀察央行將如何行動。