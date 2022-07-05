展碁子公司PGL將清算 持股台灣博瑞達51%股權不變

宏碁集團旗下 3C 通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (5) 日召開重訊記者會，宣布旗下持股 51% 的子公司 Protrade Global Limited(PGL)將進行解散清算，待完成後，未來將由展碁國際直接持有台灣博瑞達 51% 股權，清算案不影響公司、PGL 原股東的權益。

展碁國際近年持續擴大代理通路，去年加碼投資博瑞達集團 (Protrade)，將 PGL 持股比例從 19% 拉升至 51%，而 PGL 持有台灣博瑞達、CRI、PAL、DAK 等四家子公司 100% 股權。

展碁國際副總經理鄭明琪表示，因應集團長期發展規劃並整合資源，簡化投資架構與優化子公司營運管理，今年 7 月 1 日 PGL 就將持有轉投資公司與台灣博瑞達發行新股進行股權交换、轉換，使台灣博瑞達成為 PGL 唯一子公司。

鄭明琪進一步指出，PGL 在今日召開股東會決議通過辦理解散清算程序，待 PGL 公司解清算完成後，PGL 將按其原股東持股比例。將所持有台灣博瑞達股權分派給 PGL 原股東，因此展碁國際將持有台灣博達瑞約 51% 股權，不影響公司股東權益 ·。

博瑞達成立在 2000 年，主要業務為合成橡膠、天然橡膠、塑膠及相關化學應用產品原料買賣、技術服務商，提供輪胎、鞋材、膠黏劑、輸送帶、高爾夫球等產業客戶，客戶涵蓋美國、加拿大、南美洲、中國及東南亞。

展望未來，展碁國際表示，持續看好原物料市場發展，現階段也不排除規劃再增資、加碼持股博瑞達，至於博瑞達今年營運狀況則會先以持平去年看待，雖然原物料成本上漲可向客戶反映，但近期海運價格仍維持高檔，對營運是負面因素。