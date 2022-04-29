永豐銀啟動綠色存款 首筆定存攜手創意電子

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (29) 日啟動企業客戶新台幣綠色定期存款專案，首筆即攜手台積電集團企業創意電子 (3443-TW) 共同響應，存款金額 2 億元，資金將運用於支應銀行綠色建築、可再生能源貸款及汙染防治產業等綠色放款項目。

永豐銀行表示，響應政府「綠色金融行動方案 2.0」啟動綠色存款項目，加速實踐金融業引導資金推動綠色產業，並創新發展永續金融商品及服務，同步透過綠色專案融資、綠色科技服務攜手企業夥伴邁向永續發展。

創意總經理戴尚義表示，除了自願發行經第三方驗證的永續報告書外，也積極推動溫室氣體排放查證（ISO 14064），並在供應商的管理上，加入「負責任商業聯盟 / RBA」之成員，也已針對 2050 淨零排放目標，規劃了短、中、長期執行方案。此次與永豐銀行就綠色存款進行合作，希望透過綠色金融的創新做法，追求企業永續未來。

永豐銀行表示，近 10 年積極發展各項綠色金融商品，其中，太陽光電廠融資市佔逾 25%、扮演市場領頭羊，迄今融資餘額已達 600 億，結合綠色存款服務可望使資金更有效流向永續相關產業，同步協助各大企業深化 ESG 影響力；永豐銀行同時發行綠色債券及可持續發展債券等多元服務。綠色存款專案預計於今 (2022) 年底將委由會計師事務所擔任獨立第三方專業認證機構，確認資金用途。

除綠色存款外，永豐銀行多元融資專案亦獲企業夥伴共同響應，包括於今年 3 月統籌主辦三地集團旗下三地能源建置全台最大漁電共生案、去年 11 月統籌主辦中租迪和旗下五家能源公司 156 億聯貸案，預計太陽能光電廠融資餘額三年內擴增至千億元以上。

此外，去年起，陸續攜手南方電力建置完整購售綠電交易平台，及提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制；亦於今年初首創「綠能電廠資訊管理系統」並獲經濟部智慧財產局專利認證，透過關鍵數據協助建廠或融資決策及貸後管理，逐步實踐永續金融。