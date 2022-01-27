〈創意法說〉今年營運估增逾1成 獲利成長優於營收

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (27) 日召開法說會，除現任總經理陳超乾外，此次新任總經理戴尚義也現身釋出最新展望，預期在數位轉型加速下，今年 AI、HPC、Networking 三大領域需求持續增加，看好營收、獲利均年增 1 成以上，獲利增幅更將超越營收。

展望後市，戴尚義表示，今年仍有季節性變化，首季生意相對平穩，財務長錢培倫則指出，第一季營收估下滑 1 成以上，NRE 季增 2-4%，Turnkey 季減 1 成以上，但由於去年第四季營收為單季新高，本季有機會挑戰歷史次高。

全年來看，戴尚義認為，創意今年在既有基礎下，不管是 Turnkey、NRE 皆有 1 成以上的年增幅，獲利型成長 (獲利成長幅度大於營收) 的方向不變，其中，今年將有 4 個以上的 5 奈米案件進入 Tape out 階段，包括 3 個 AI 客戶、1 個超級電腦客戶，3 奈米的案件也持續跟隨 HPC 客戶向前邁進。

另外，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 持續推廣先進封裝，創意與台積電關係緊密，也基於台積電的先進封裝平台推出自家 IP，陳超乾指出，創意今年不管是 HBM3、GLink 都會持續發酵，尤其看好 HBM3 今年是爆發年。

創意去年推出業界首顆 HBM3 的 IP，傳輸速度可達 7.2 Gbps，佈線更短、速度越快，功耗也越低，目前也已有 3 家客戶，GLink 則是基於 3D Fabric 的 Die to Die 的平台，自去年開始提供客戶介面選擇，預計今年將開始貢獻業績，全年 IP 營收將倍增。