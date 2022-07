中華電擴大點數生態圈 今年贈點量將突破10億點

中華電 (2412-TW) 擴大點數經濟生態圈,增加客戶使用 Hami Point 服務,去年贈點量逾 10 億點,預期今年攜手中國信託、PChome 網路家庭集團推出的「中國信託 ALL ME 卡」加持下,贈點量有機會超過去年。

中華電、中國信託、PChome 網路家庭集團今 (5) 日共同宣布推出跨界聯名的 ALL ME 信用卡,結合三方通路及產品優勢,提供點數轉換、累點、兌點機制。

董事長謝繼茂表示,ALL ME 卡將實現跨會員、跨場景、跨點數、跨服務的創新模式,跨平台累點、線上線下自動轉換抵用,是 ALL ME 卡跨界聯名的核心概念。中華電也秉持廣結盟的方針,與更多產業夥伴合作,提供更便利多元的 Hami Point 點數支付使用環境,加速全民共享點數經濟時代的來臨。

個人家庭分公司總經理蘇添財說,中華電轉型後更大力推動點數生態圈,以客戶為中心,強調消費者可以快速累點、兌點贈品多元、便利的點數並用等三大方向著手。

中華電過往在手機補貼策略上,是直接折價手機,不過自去年 7 月開始調整策略,讓續約客戶獲得 Hami Point,最高資費客戶單次贈點達 1.2 萬點,點數可自行運用。

富邦集團董事長蔡明忠坐鎮 momo 電商後,喊出發揮集團經營綜效、拓展 mo 幣生態圈,面對競爭對手的點數競爭,蘇添財對此回應,集團有好處也有限制,沒有集團合作也能更寬更廣。