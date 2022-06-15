〈中華電衝ESG〉提升能源效率 首實施碳定價每噸1600元

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (15) 日表示，為提升能源效率，內部將首度實施碳定價，每噸 1600 元，藉此把資源有效轉型，總經理郭水義補充，碳費價格越高，驅動力越高、轉型效果也越強。

中華電預計第三季啟動內部碳定價，郭水義指出，業界多以影子價格或隱含價格，以專案來計潛在碳成本或法尊成本方式實施內部碳定價；內部碳費則依據每個事業部門消耗能源的溫室氣體碳排放費用。

除了制定碳定價外，中華電淨零碳排有兩大主軸，包括企業作為與智慧應用，其中，企業作為方面，謝繼茂提到，中華電為達成 2050 年零碳排，目前已有初步進展，不過公司中期要求是 2030 年較 2020 年減碳 50%，包括汰換所有網路舊設備並 IP 化，耗能將減少 50%，未來會打造全光化網路，碳排只有現在的 1%。

節電目標方面，中華電透過第三方單位進行碳盤查，去年集團減少 5.5 萬噸碳，達到目標的 7%，遠超過既定的 5% 目標。

另外，中華電積極擴大使用再生能源並採購綠電，今年將達到 2000 萬度、明年則倍數提升至 6000 萬度，2030 年旗下 IDC 雲端機房將全面使用再生能源。

謝繼茂表示，淨零碳排對企業經營是挑戰，公司強調永續經營，去年進行組織改組成立永續發展委員會來推動 ESG，每季也會向董事會報告 ESG 推動進展。