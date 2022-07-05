長榮航Q4開歐洲兩大直飛新航點 搶旅遊復甦商機

長榮航 (2618-TW) 今 (5) 日宣布，將於 10 月 25 日開闢台北 - 米蘭航線，提供每周 2 班的飛航服務，11 月 3 日再開闢台北 - 慕尼黑航線，每周 4 班，屆時，長榮航飛往歐洲達 6 個航點，成為國內布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航說明，睽違 25 年後再開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭和慕尼黑兩個直飛新航點，若搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦和阿姆斯特丹航線，可提供旅客多點進出的行程組合，對商務或旅遊的民眾都將是往返歐洲最佳選擇。

長榮航進一步指出，歐洲新航點開闢後，米蘭、慕尼黑、巴黎、維也納皆有直飛台北的航班，均為清晨抵達桃園機場，可搭配長榮航東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客再轉機至亞洲各大城市，預料將有利逐步吸引歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值，並有助航線經營的穩定性。

米蘭是義大利北部第一大城市，其時尚精品、建築景觀和藝文底蘊軍獨步全球，並擁有世界上最有影響力的時裝活動之一米蘭時裝周。

而慕尼黑是德國的商業重鎮，有世界啤酒之都的美名，慕尼黑啤酒節更被譽為全球最盛大的節慶活動，而每 2 年舉辦一次的慕尼黑電子展，是全球規模最大的電子零組件專業展，每屆皆吸引全球超過 50 個國家參展，買家來自超過 100 餘國。

長榮航預料，米蘭、慕尼黑航線開闢後，可滿足不同客群的需求，米蘭將吸引參展和喜愛購物的旅客，慕尼黑則以商務客為主。