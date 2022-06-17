中華電基層人員招募計畫啟動 徵近千名資通訊人才

中華電 (2412-TW) 今 (17) 日宣布，2022 年基層從業人員招募計畫正式啟動，隨著 5G 創新應用快速發展，加上集團啟動組織轉型，即日起至 6 月 29 日，擴大徵近千名資通訊人才。

中華電啟動組織轉型，今年以三大事業群與三大技術群展開新一輪轉型改造之路，期許成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」，持續領航 5G 發展，並聚焦電信核心業務及 AIoT、雲端、資安等新興業務。

新冠疫情爆發以來，中華電強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型，除了積極發展 5G 垂直應用，參與高雄亞灣 5G AIoT 創新園區發展外，持續推出多元 5G 應用服務。

因應 5G 創新應用服務快速發展，中華電今年將擴大延攬相關人才，同時提供員工完整的職涯發展歷程，另外，為營造友善職場，落實員工、員工子女照顧，今年實施育嬰減少工時制度，讓育有 3 歲以下幼兒的員工，每天可減少 1 小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績。

此外，率先同業全省設置 9 處職場互助教保服務中心，該中心將於今年 8 月 8 日正式開學，讓員工能兼顧家庭，打造幸福企業。

依照中華電規劃，今年將招募超過 1500 人，集團人數將逾 2000 人，超過去年，主要招募對象為電信核心業務及新興業務的人才，其中，新興業務包含 AI、IoT、資安、雲端及大數據等。