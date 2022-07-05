瞄準半導體產業 兆豐投信推全台唯一晶圓製造ETF

IDC 預測到 2025 年台灣晶圓代工市場的全球產值比重將升至 68%，維持全球領先地位，又以中游的晶圓製造領域質量出色且相對受惠，兆豐投信瞄準市場先機，推出台灣唯一的晶圓製造 ETF──兆豐特選台灣晶圓製造 ETF(00913-TW），預計募集期間訂於 7/21~7/26。

台灣晶圓製造強勁，加上晶片需求持續在智慧型手機、智能汽車等領域發酵，驅動台灣半導體供應鏈高速運轉。在晶片需求大於供給的環境下，台灣半導體龍頭大廠紛紛邁向擴廠或合作計畫，如：台積電今年規劃在台灣與海外增加五座新廠，以求擴大晶圓製造的產能；聯發科也將與美國普渡大學合作，在印第安納州成立首座位於美國中部的半導體晶片設計中心，展開先進前瞻技術合作。

兆豐投信表示，台灣科技股歷經上半年的修正後，近期本益比相對低廉，但企業獲利成長動能維持穩健，長期投資價值浮現，特別是台灣半導體產業中游偏重在晶圓製造與先進製程部分，這類題材具有高端技術，擁有產業領導地位。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊指出，晶圓製造與先進製程的企業頻頻擴廠增量，突顯長線需求商機無限，更有利晶圓製造相關指數趨勢維持上行。根據彭博統計，過去五年台灣晶圓製造指數漲幅超過 200% 相當可觀，甚至遠超過台股電子指數漲幅約 88%、台股加權指數約 66%，可見長期投入晶圓製造的題材上，有機會提高長期的投資效率。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 鎖定台灣半導體中游占比 65% 相對大宗的投資領域，如：晶圓製造、DRAM 等，排除成長性較低的半導體次產業；更強調 100% 投資台灣企業，聚焦台灣註冊的股票，排除 KY 股票，以利更精確地掌握台灣企業財報，亦可減少海外匯損風險，提高投資的穩健性。

兆豐投信強調，投資人可以透過這一檔唯一投資台灣企業標的之晶圓製造 ETF，掌握台灣龍頭晶圓製造公司，如台積電、聯發科、聯電、日月光等，把台灣市場完整的晶圓製造商機皆納入手中。