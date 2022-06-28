台灣半導體傲視全球 首檔晶圓製造ETF募集倒數

5G 時代加速開展，無論是遠距視訊、自駕車系統、VR 與 AR 穿戴裝置、IC 設計與製造等，都需要大量的晶片處理需求。台灣市場在全球晶圓製造產業中的規模與技術推進持續領先，深具投資價值，看準台灣晶圓製造產業的商機，兆豐投信首發兆豐特選台灣晶圓製造 ETF(00913-TW），募集期間 7/21-7/26，申購價為新台幣 1.5 萬元。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊指出，全球半導體產業亮點輩出，從 5G、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用需求驅動成長動能，估計至 2024 年全球半導體市場規模上看 5,890 億美元。台灣市場擁有上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈，搶佔全球市場產能，多數歐美企業也跨海向台廠增加訂單與擴增產能需求，特別是中、上游最具成長動能。

觀察 2020~2022 年上半年，台灣半導體產業年成長率遠勝於全球半導體市場，每年都有雙位數成長，如今年以來的成長率達 17.7%，遠高於全球市場的 8.8%; 中上游領域成長動能相對強勁，成為較具投資價值的領域。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 基金研究團隊表示，晶圓製造領域最具產業價值，特別是在先進製程及特殊製程方面，擁有產業投資優勢及獨特性；台灣半導體中游供應鏈的市場需求強勁，因此，本基金採用臺灣晶圓製造指數，掌握半導體中游比重高達 65%，如晶圓代工，加入上游的系統 IC 設計等，整體中上游比重高達 80% 以上，本基金排除下游的記憶體模組等，更加著重在中上游領域，也抓緊半導體產業中晶圓製造的關鍵地位。

兆豐特選台灣晶圓製造 ETF 搶搭新科技趨勢順風車，在晶片需求大於供給的時代浪潮下，鎖定台灣半導體中上游的投資優勢，更聚焦網羅在台灣註冊的股票，並且排除 KY 股票，掌握台灣龍頭企業如台積電、聯發科、聯電、日月光等，相對可以掌握台灣市場完整的晶圓製造商的獲利空間，爭取長線的成長爆發力機會。