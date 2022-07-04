台灣晶圓製造指數上線 累積報酬率228%優於大盤

指數公司新編制的「台灣晶圓製造指數」，前 10 大成分股包含聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 等，以歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率 228.7%，優於大盤平均報酬率 112.11%。

根據指數公司編制，晶圓指數 10 大成分股包含：聯電、台積電、華邦電 (2344-TW)、瑞昱 (2379-TW)、南亞科 (2408-TW)、聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、世界 (5347-TW)、中美晶 (5483-TW) 及環球晶 (6488-TW)。

根據統計，指數利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯「台灣晶圓製造指數」自 2017 年 5 月至 2022 年 2 月之累積報酬率為 228.87%、夏普比率為 116.17%，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數 (112.11%、111.06%)、ˇ台灣全市場報酬指數 (120.86%、112.63%)。

指數公司表示，「台灣晶圓製造指數」以上市櫃普通股為指數成分股篩選範圍，通過流動性檢驗，依產業價值鏈資訊平台與上市櫃公司產業類別，挑選屬半導體產業鏈的股票，結合公司治理評鑑、市值規模與財務指標篩選成分股。

指數公司表示，指數加權方法以自由流通市值配置成分股權重，表彰兼具台灣晶圓製造代表性、公司治理佳與獲利能力特質股票之投資組合績效表現。

根據資策會產業情報研究所估計，2022 年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達新台幣 4.4 兆元，而次產業以晶圓製造業全年營收達 25%、成長幅度最高，產值估約新台幣 2.2 兆元。