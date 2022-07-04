AFS：上周全球再因晶片短缺減產16.7萬輛汽車

根據汽車行業數據預測公司 AutoForecast Solutions(AFS) 最新報告，截至 7 月 3 日，由於晶片短缺，今年全球汽車市場累計減產量約為 250 萬輛。

AFS 稱，上周全球汽車製造商因缺少晶片減產 16.7 萬輛車。其中，歐洲地區削減約 6.8 萬輛汽車的產量，北美大約減產 3.6 萬輛。

AFS 預測，到今年年底，全球汽車製造商將因缺少晶片減產 331 萬輛汽車。

AFS 估計，歐洲仍是因缺少晶片所致的汽車減產量最大的地區，減產量達 88.8 萬輛，北美洲的減產量僅次於歐洲，約為 84.5 萬輛，中國以外亞洲地區的減產量，從 48.7 萬輛增至 51.5 萬輛，中國大陸的減產量，從 10.7 萬輛增至 12.2 萬輛。

但減產計畫不足以完整說明晶片短缺的全部情況。通用汽車上周在一份監管文件中表示，它在第二季生產了 95000 輛由於缺少零組件而不完整的汽車。 通用汽車的大部分不完整車輛，都是在 6 月份生產的。

文件稱，通用汽車預計將在今年年底前，將這些車輛完整安裝，並將其交付給零售商。

德國賓士汽車 (Mercedes-Benz) 執行長 Ola Kaellenius 上周表示，他預計全球半導體短缺將覆蓋整個 2022 年，持續到 2023 年。他表示，半導體形勢非常嚴峻，並將在今年和明年成為整個行業的挑戰。