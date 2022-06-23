上市不到兩個月 豐田汽車召回首款量產電動車

豐田汽車 (TM-US)(7203-JP) 周四 (23 日) 表示，由於出現車輪鬆動的危險，將召回其首批量產的 2700 輛電動車 (EV)。

這家全球銷量最大汽車製造商向日本交通省提交了 bZ4X SUV 的召回申請。該公司表示，這在 2700 輛汽車中，有 2200 輛銷往歐洲，260 輛銷往美國，20 輛在加拿大，110 輛在日本。

日本安全監管機構表示，突然急轉彎和突然剎車可能導致輪圈螺栓鬆動，增加車輪脫落的風險。監管機構表示，目前尚未收到任何因該缺陷而導致的事故。

安全監管機構表示，它建議駕駛人停止使用車輛，直到採取更「永久」的維修措施。

在電動車市場起步相對較晚的豐田汽車，不到 2 個月前才向國內市場推出電動 SUV bZ4X，而且僅供租賃使用選擇。

部分投資人和環保組織批評豐田沒有迅速採取行動，逐步淘汰汽油動力汽車，轉而採用電動車。

豐田一再反駁批評，認為有必要提供各種動力系統以適應不同的市場和客戶。

根據產業數據，油電混合動力車型在豐田本土市場上的受歡迎程度仍遠高於電動車，後者僅占去年日本乘用車銷量的 1%。

即使如此，電動車市場仍在快速成長，包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的外國汽車製造商在東京等城市的街道上能見度日益增加。