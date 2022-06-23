北京擴大政策支持 估帶動汽車消費人民幣2,000億元

中國國務院確定加碼汽車消費支持的政策，要支持電動車消費，考慮延長電動車購置稅免徵措施，提振中古車市場，估計今年汽車消費將因此激增人民幣 2,000 億元（300 億美元）。

國務院周三（22 日）召開常務會議，確立要進一步釋放汽車消費潛力，包括要提振中古車市場，全面取消二手車限遷政策，考慮延長電動車購置稅免徵措施，改善平行進口政策，支持停車場興建。

中國汽車流通協會副秘書長羅磊說，過去兩年，部分地方的二手車限遷出現抬頭跡象，有些城市自行制定國家規定之外的二手車遷入標準，甚至發布「大氣汙染防治條例」，要求二手車與新車的排放標準相同。因此，這兩年政府多部門反復強調取消二手車限遷。

購置稅免徵是帶動電動車銷量重要政策之一。中國汽車技術研究中心的研究顯示，稅收優惠是推動新能源汽車產業發展貢獻度最高的政策之一，僅次於購置補貼。

上月中國政府剛對汽車產業釋出超大紅包，宣布購置日期落在今年 6 月 1 日至 12 月 31 日期間、價格低於人民幣 30 萬元（不含增值稅）、排氣量 2.0 升以下的乘用車，車輛購置稅減半。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，刺激汽車消費成為「穩增長」政策的重要領域之一。本輪汽車消費刺激政策，工具多、力道強、範圍廣，將有效提振汽車消費，進而帶動上下游供應鏈。