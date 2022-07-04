旺季需求不明 Q3 DRAM價格跌幅恐擴大至近1成

研調機構 TrendForce 最新研究顯示，下半年旺季需求不明，部分 DRAM 供應商有意降價求售，第三季 DRAM 價格跌幅恐擴大至近 1 成，高於原先預期的 3-8%。

TrendForce 指出，上半年整體消費性需求快速轉弱，但先前 DRAM 原廠議價強勢，並未出現降價求售跡象，庫存壓力逐漸由買方轉至賣方，但下半年旺季需求展望不明，部分 DRAM 廠開始有較明確降價意願，尤其在需求相對穩健的伺服器領域。

TrendForce 預期，將使第三季 DRAM 價格由原先的季跌 3-8%，擴大至近 10%，若後續引發原廠競相降價求售，跌幅恐超過 1 成。

從各類 DRAM 來看，TrendForce 表示，PC OEM 持續下修出貨展望，且各家 DRAM 庫存水位平均超過 2 個月，加上受惠 1Z/1alpha 先進製程持續轉進，第三季供給增加，且 DDR5 因售價高昂導致滲透率受限，無法有效收斂 DDR4 產出，PC DRAM 第三季價格跌幅將擴大至 5-10%。

伺服器 DRAM 方面，目前客戶手中庫存約 7-8 周，隨著先進製程積極轉進，消費終端持續疲弱，伺服器 DRAM 成唯一有效的銷售出海口，韓廠率先釋出 5% 以上季跌幅討論意願，使第三季跌幅擴大至 5-10%。

行動型 DRAM 則因智慧型手機生產目標持續下修，品牌廠對後市也較悲觀，但第三季 mobile DRAM 產出仍有增加，供應商壓力因此升高，預估本季價格跌幅將擴大至 8-13%。

