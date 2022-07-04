和勤精機6月營收2.72億元創新高 年增12%

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公告 6 月營收 2.72 億元，創歷史單月新高，月增 54.33%，年增 12.64％，累計前 6 月營收 13.43 億元，年增 4.75％，同步創同期新高，隨著下半年進入傳統旺季，還有新訂單增量加持，預期營收將逐月攀高。

和勤第二季營收 6.19 億元，季減 14.54%，年減 5.59%。和勤表示，先前受封控影響的遞延出貨加上新訂單，推升 6 月營收創新高，其中汽車零件營收 1.86 億元，為歷史次高；硬碟機構件（VCM Plate）為 7699 萬元，為今年單月最高。

和勤指出，美系電動車大廠等主要客戶穩定增量，建築工程用結構件、重卡零件、美系電動車剎車零件等新品出貨成長，還有門鎖平台件海外新訂單出貨暢旺，為營收成長主因，隨著新客戶與新訂單出貨量逐月增加，汽車零件營收下半年可望持續創高，帶動營收走升。

和勤與主要客戶深化合作關係的策略也收到成效，包括美系電動車大廠與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等國際客戶，今年以來爭取到美系電動車剎車零件，以及日系與韓系品牌門鎖、座椅等平台件，近期再新增門鎖平台件的海外市場訂單，新訂單均已開始出貨貢獻營收。

和勤第一季稅後純益 2635 萬元，每股純益為 0.32 元。