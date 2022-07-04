〈焦點股〉矽力股票分拆前領漲千金股 大立光重登股后

台股千金股歷經上周狂殺後，今 (4) 日展開反彈，股王矽力 - KY(6415-TW) 股票即將一拆為四，盤中逆勢勁揚逾 4%，大立光 (3008-TW) 更超車信驊 (5274-TW) 躍居股后，此外，力旺 (3529-TW)、亞德客 - KY(1590-TW) 兩檔高價股一度重返千元大關，台股再現八千金。

矽力經證交所核准，每股面額將從 10 元變更為 2.5 元，並換發新股票，預計 7 月 5 日為舊股最後交易日，新股上市日為 7 月 13 日，重新掛牌的參考價為最後營業日股價的四分之一，屆時股王寶座將換人坐。矽力股票分拆前夕展開強彈，一度大漲 4.44%，衝上 2350 元。

千金股今天排名出現大洗牌，大立光盤中上漲超過 2%，最高來到 1745 元，信驊則震盪下挫逾 3%，最低來到 1665 元，大立光獲得買盤青睞，重回股后寶座，待矽力分拆股票後，有機會進一步登上股王，吸引市場關注。

力旺上周遭到大舉拋售，股價累計重摔近 25%，失守千元關卡，今天在買盤力挺下，盤中大漲逾 6%，一度衝上 1020 元；亞德客 - KY 同步勁揚逾半根漲停板，最高來到 1010 元，重回千金股行列，但漲勢逐漸收斂。

其他高價股方面，AES-KY 盤中強漲超過 7%，最高來到 984 元，譜瑞 - KY、鈊象、世芯 - KY、和泰車等也都獲得資金點火。