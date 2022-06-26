利基型DRAM下半年跌價恐超過1成 台廠營運承壓

受通膨、中國封控、俄烏戰爭等因素影響，利基型 DRAM 第三季價格恐不如原先預期樂觀，業者預估，隨著消費力道需求趨緩，下半年利基型 DRAM 價格跌幅恐至少 1 成起跳，相關台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 等，營運將同步承壓。

隨著三星逐步淡出 DDR3 市場，業者原先預期，第二季利基型 DRAM 會漲價，但受通膨、中國封控等因素影響，客戶庫存水位增加，市場氛圍轉趨觀望，實際漲幅很小、近乎持平。

在通膨影響較預期嚴重下，需求轉弱，第三季利基型 DRAM 價格恐將反轉。業者指出，客戶端庫存水位仍維持高檔，就算客戶下單，也盼能延遲拉貨，需求動能持續受影響。

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 也認為，雖然第三季是旺季，但通膨已影響全球消費者信心，市場看來會持續修正，若通膨情況持續，第四季市況可能延續。

目前消費型 DDR3 價格較 DDR4 高出 19％，美系外資預期溢價將無法持續，在價格高於 DDR4 下，會導致 DDR3 客戶轉向 DDR4，對價格帶來壓力。

研調機構 TrendForce 則認為，DDR3 價格處相對高點，買方在庫存與成本壓力下，採購力道明顯收斂，雖然三星退出 DDR3 供給，但下半年仍有中國與台廠新產能開出，難以支撐利基型 DRAM 價格。