比亞迪王傳福：現在不是大魚吃小魚 而是快魚吃慢魚

比亞迪 (002594-CN) 董事長王傳福周三（8 日）表示，新能源車的上半場是「電動化」，下半場是「智慧化」，且電動化進程加速，現在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，只有在快的過程中才能超車。

華爾街見聞報導，王傳福在 2021 年年度股東大會上說，新能源車的上半場是「電動化」，下半場是「智慧化」，比亞迪在智慧化領域，會像在電動化領域一樣，將打通所有核心技術，並充分驗證。

王傳福並表示，電動化進程加速，這個時候是看誰的資源多、供應鏈更完善、推出的產品優勢更大，誰就能贏得更大市場；「現在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，只有在快的過程中才能超車」。

比亞迪周三也宣布，將回購價格上限上調至每股不超過人民幣 400 元，原本為不超過 300 元。比亞迪股價周三收盤報 327.41 元。

王傳福在會上表示，將透過降本維護股東利益，會藉由規模化、高度垂直一體化等方式，挖掘一切可能的成本空間。

比亞迪股價周四開盤應聲大漲 2.02%，飆上歷史新高，總市值逼近人民幣 1 兆元。

公開數據顯示，比亞迪 5 月銷量為 11.49 萬輛，較一年前暴增 148.3%，銷量創歷史新高。目前比亞迪已形成王朝、海洋、騰勢三大核心系列產品，並推出以「漢」為代表的豪華轎車，強化市場競爭力。

乘聯會秘書長崔東樹認為，比亞迪銷量創新高的原因，還在於供應鏈相對較穩定，能降低一些外部風險。「蔚小理」與之相比，疫情以來受制於供應鏈受阻，產能釋放艱難。