央行升息半碼 首購族房貸利率地板價7月起升至1.658%

因應中央銀行升息半碼 (0.125 個百分點)，國銀今 (20) 日起陸續調升牌告利率，以目前公股銀房貸按月調整的房貸來說，7 月起首購自住客的房貸利率地板價將自 1.658% 開始起跳。

包括台銀、土銀、兆豐、一銀、合庫與彰銀等公股銀，今天起同步調升 1 年期定儲的機動利率調升 0.125 個百分點，而為提前鎖住低利資金，部分銀行的長天期定儲固定利率更採超額反應，調幅達 0.155 個百分點，調幅超過半碼。

國銀的房貸利率計算方式，大多都是用公股銀行的 1 年期定儲機動或固定利率為計算基礎，因此包括台銀等 20 日起調升存放款牌告利率後，房貸戶最快自 7 月起，房貸利息負擔就會因升息而增加，其中固定利率計價的負擔將高於機動利率者。

目前銀行房貸利率的「地板價」幾乎都以台銀、中信銀的「公教人員築巢優惠貸」為參考指標，今年 3 月 17 日央行升息 1 碼後，公教人員房貸利率就從 1.31% 升破 1.5% 來到 1.56%。

而 16 日央行宣布升息半碼後，屆時若中華郵政郵儲機動利率跟進調升半碼，公教人員的房貸利率將攀升至 1.685%。

根據瑞銀預估，在升息循環環境下，預估我央行下半年將繼續升息，預估 9 月、12 月將再各升半碼，以此估算，公股銀行房貸利率將逼近 2% 關卡，過去動輒 1 字頭的房貸利率恐將成絕響。