〈央行理監事會〉升息半碼房貸利率將創6年來新高 房市交易恐萎縮

台灣央行今 (16) 日理監事會後決議升息半碼，利率連兩季走升，預估新房貸利率將站上 1.7%，並創 6 年以來新高，房仲業者指出，台灣進入升息循環，若全年升息 3 碼，重貼現率將達 1.875%，五大行庫新承做購屋貸款利率，恐突破 2 字頭，將造成交易量能的萎縮。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，央行升息是以抑制通膨為前提，連續升息也反應目前台灣經濟還在健康成長階段，以今年來說，根據央行最新預測，2022 年的經濟成長率預估仍達 3.75%，但是國內還是受到疫情影響內需，所以只升了半碼，且本次央行沒有祭出第五波信用管制，顯示先前的政策在市場發酵，預估後續房市將呈現「量縮價緩漲」趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2008-2009 年央行因金融海嘯幾度降息後，13 年來利率都處於一字頭低點，今年央行若持續維持升息腳步，到了年底，房貸利率可能重返 2% 以上。以今年實質經常性薪資約 4.1 萬元計算，假如央行全年升息 3 碼，貸款千萬的小資雙薪家庭，就要多拿出其中一人月薪的 9% 來繳房貸，等同薪水瞬間蒸發約一成，相當於全年少了一個月薪水，因此後續市場，預料房市將出現包括交易量能萎縮及購屋發展兩極的變化。

永慶房屋指出，台灣央行自 3 月升息 1 碼後，貨幣政策基調轉為「緊縮」，希望抑制社會大眾的通膨預期心理，今日凌晨美國 Fed 宣布升息 3 碼，是 1994 年來單次升息最大幅度，預告 7 月可能再升息 2-3 碼，讓美國利率已高於 2020 年 3 月新冠疫情爆發前的水準。而今天國內央行理監事會議做出決議，再度升息半碼，利率上調 0.125 個百分點，合計今年以來已升息 1.5 碼，以貸款 1000 萬元、還款年限 20 年來說，每月房貸負擔已較年初為升息前多出 1700 元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房貸利率若持續拉高，對於購屋民眾是一定會產生衝擊，尤其是首購族群，雖然說目前升息 1.5 碼，衝擊還在可接受範圍，但若是高通膨持續，民眾在民生必需品花費可能驟增，而通膨壓力未緩解也可能因此加速央行升息速度與幅度，將帶動房貸利率陡升，並擠壓民眾在消費性產品與購屋的預算。

根據永慶民調顯示，民眾認為，升息 3 碼增加的房貸利息支出就會認為吃重，顯示房貸負擔壓力將逐漸浮現，對房市衝擊將更顯著，目前已升息 1.5 碼，後續還有 9、12 月兩次理監事會議，只剩 1.5 碼的空間，今年仍有升息 3 碼的可能性，建議有意購屋的民眾必須審慎評估財務能力，同時預留因升息而增加的利息成本，才不至於落入無力負擔繳納房貸的風險。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在購屋人越貸越多、越貸越久，揹千萬元房貸買房的狀況相當普遍，一旦面對市場連續性的升息，就會感覺每月房貸負擔增加，尤其是購買低總價房屋的自用客，本身預算就比較緊，又面臨生活開銷增加與房貸升息的雙重壓力，這類產品的買氣可能會受到影響。

曾敬德指出，此次升息過後房貸利率將站上 1.7%，未來的房貸利率可能見到 2% 的水準，而上一次利率在 2% 以上，則是 2009 年 1 月時候的事情，民眾已經太習慣長期低利的環境，一旦情勢開始反轉，先前市場上過度樂觀的購屋情緒也會慢慢降溫。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡郎美囡分析，政府打炒房預期可打量又打價，交易量的部分，觀察近幾個月六都的買賣移轉棟數跟去年同期相比，已有量縮的趨勢，央行 3 月升息後又遇上疫情擴散，買氣明顯收斂，進入升息循環勢必大幅提高購屋負擔，促使投資買盤撤離市場，自用買方的購屋思慮期將拉長，故房屋去化速度將減緩，不過在打價格的部分，營建工料雙漲導致新案價格不易下降，且建商融資條件被限縮，推案量將會調控，若交易量緊縮，房價也難以反應出走勢。