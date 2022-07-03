晉弘電子鼻咽鏡通過美認證 明年貢獻營收

晉弘 (6796-TW) 開發的首個拋棄式鼻咽內視鏡產品電子鼻咽鏡 EES100，繼取得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 第二類醫材許可證後，也通過美國食藥局 (FDA)510(k) 審查，預計明年能有顯著營收貢獻。

美國每年內視鏡使用量約 7500 萬次，而拋棄式內視鏡市場中，呼吸道及胸腔科需求最大，其次為泌尿科及腸胃科。依據 Precedence Research 報告顯示，全球拋棄式內視鏡市場規模，將從 2021 年的 19.8 億美元，2030 年將成長至 104 億美元，年複合成長率達 20.3%。

晉弘開發的電子鼻咽鏡 EES100 解決重複消毒使用的內視鏡產生的交叉感染問題，今年取得台、美認證後，透過經銷商進行通路布局，預計明年能有明顯營收貢獻，同時推升獲利成長，未來更會擴大至支氣管鏡、膀胱鏡、輸尿管鏡等多種拋棄式內視鏡應用。

晉弘表示，美國 FDA 針對可重複使用的醫療器材，包含內視鏡等，曾警示不適當的清潔及消毒流程將造成病患感染，建議使用拋棄式內視鏡可降低交叉感染風險、提升病患安全。

此外，新冠疫情帶動拋棄式內視鏡市場迅速擴大，尤其單次使用於診療或微創手術、用完即拋、不需要消毒滅菌，除可避免交叉感染，更能節省醫護例行性消毒時間，有效提升醫護看診效率。

目前多家銷售傳統、重複使用型內視鏡的國際大廠，陸續跨入拋棄式內視鏡，晉弘掌握主要微型鏡頭影像感測模組封裝製造的關鍵技術，不僅可供自有品牌內視鏡使用，也可提供鏡頭元件或成品的 CDMO 服務給國際大廠。