瑞基新冠檢測試劑獲巴西醫材認證 將啟動鋪貨

瑞基 (4171-TW) 旗下 POCKIT Central 新冠病毒檢測產品，完成巴西國家衛生監督局 (ANVISA) 註冊，取得巴西醫療器材認證，法人看好，取得認證後即可開始鋪貨，將成海外營運成長動能之一。

瑞基為核酸 PCR 檢測試劑供應廠商，旗下新型冠狀病毒檢測試劑，已出貨至印尼、中東、中美非等地，除了取得巴西認證外，瑞基也看好今年有望取得日本認證，看好兩大市場將成今年營運主要成長動能，另外中南美市場對 PCR 應用接受度提升，也有小量貢獻。

國內市場方面，全台 240 間合格特約檢驗單位，瑞基檢測產品已導入超過 90 間，並透過經銷商供應各大醫院，近期隨著國內疫情升溫，推升 4 月稅後純益 2700 萬元，年增 42.11%，每股純益 0.65 元；前 4 月純益 1.27 億元，年增 13.4%，每股純益 3.04 元。

瑞基今年啟動組織調整，朝三大方向發展，包括人病新冠檢測、畜產與伴侶動物健康管理以及精準醫療，其中人病新冠檢測方面，雖然全球新冠疫情逐漸趨緩，但目前仍有常態固定檢測的國際市場穩定出貨，今年新冠檢測市場仍是主要布局，此外，也會加強畜產市場推廣力道，把台灣行銷模式推廣至東南亞。

精準醫療部分，瑞基規劃整合外部資源，建立商業合作夥伴模式，拓展精準醫療的次世代定序 (NGS) 相關應用。