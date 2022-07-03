鴻海iPEBG事業群舉辦動員大會 為iPhone 14量產爬坡暖身

iPhone 14 傳出最快將於 8 月量產，鴻海 (2317-TW) 旗下主要操刀生產 iPhone 的 iPEBG 華中製造總處，近日也舉辦新產品量產爬坡動員大會，為新款 iPhone 量產展開前置作業。

iPEBG 經營團隊在會中指出，接下來新機種的量產爬坡中，要持續保障設備安全、有效、健康的運行，摒棄以往傳統的管理模式，實現從人的管理向設備管理的方向邁進。

據了解，蘋果今年將發佈四款 iPhone 14，鴻海主要負責 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 等高階機種，且因中階的 iPhone 14 Max 開發延誤，因此，蘋果轉而要求鴻海增加新機備貨量，至少 3000 萬部以上。

另外，供應鏈消息傳出，iPhone 14 系列零組件備貨已在 6 月中下旬啟動，依照時間軸來推估，鴻海 7 月將積極拉升量率、8 月起正式進入量產爬升階段；iPEBG 先前也大力推動內薦入崗、以工招工，保障各單位人力需求。

而鴻海鄭州科技園近日也獲得「2021 河南社會責任企業」年度企業獎，鴻海表示，鄭州科技園將持續聚焦綠能平安城市建設、園區智能綠色能源建設、綠色節能環保規劃等方面應用。