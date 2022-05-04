晉弘6月轉上市 兩項產品下半年取證 全年營運續創高

智慧醫療廠晉弘科技 (6796-TW) 預計 6 月初轉上市，董事長鄭竹明今 (4) 日表示，除了既有自有與代工五官鏡出貨穩定成長，傷口照護診斷軟體與拋棄式鼻咽內視鏡，今年下半年將分別取得台灣 TFDA 醫療器材許可證、美國 FDA 510(k) 認證，法人看好，將推升晉弘今年營收、獲利年增 20% 以上，續創新高。

晉弘主要搶攻三大領域，包括遠距醫療、數位醫療以及微創診療，其中，數位醫療方面，透過 AI 開發出糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體 (AI-DR)，為全球唯一能五分期糖尿病視網膜病變軟體，並協助非眼科醫師的醫護人員有更精確的診斷，目前已取得台灣 TFDA 的醫療器材許可證，也正在展開泰國 FDA、日本 PMDA 的取證作業。

數位醫療的傷口照護診斷醫材，則預計下半年取得 TFDA 許可證，由於該產品有機會納入健保給付，醫療院所的接受度有望大幅提升。

微創診療部分，鄭竹明指出，公司主要先著重研發拋棄式內視鏡相關產品，其中，拋棄式鼻咽內視鏡預也有望在第三季拿到美國 FDA 510(k) 取證；以目前市場來看，拋棄式內視鏡中，鼻咽鏡的需求最大，其次分別為氣管、泌尿、腸胃鏡，以競爭對手歐洲醫材廠銷量來看，鼻咽內視鏡年銷量達 60 萬支。

晉弘開發的手持式數位五官鏡，主要為取代傳統的眼底鏡、耳鏡與膚鏡，透過數位手持組拍攝，取得眼底、外耳導和鼓膜、表皮與真及的皮膚照片等，該產品以自有品牌與代工的方式，主要銷售至美國市場。

法人預期，晉弘今年兩項產品取得認證後，會展開各國通路布局，預計明年開始有明顯營收貢獻，今年全年營收有望年增 30%，明年開始年增幅有望達 40-50%；獲利則因持續有產品開發、行銷與研發費用下，每年年增幅約 20-30%。

晉弘去年全年稅後純益 6648 萬元，年增 23%，每股純益 2.3 元；今年第一季營收 1.13 億元，年增 28.43%，預估全年營收高峰將落在第四季。