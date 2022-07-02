安聯伊爾艾朗：流動性消失的風險是全球市場最大威脅

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohammed El-Erian) 表示，流動性消失的可能性，是全球市場和經濟此刻面臨的最大風險，目前已有跡象顯示，資金愈來愈昂貴且難以取得。

這位發言頗具分量的債市專家周五 (1 日) 表示，他現在很擔心流動性風險的問題，目前已經可以看到市場難以取得資金，6 月發債量很低，企業不願意或是無法再融資。

美國高收益債券 6 月出現 2020 年 3 月疫情爆發以來最大單月跌幅，殖利率差跳漲到兩年高點。

這些所謂的垃圾債，在第 2 季的發行量降到 250 億美元，是至少 2006 年有資料以來的最低水準。6 月的發行量則是 100 億美元，為 2010 年以來歷年同期的紀錄低點。

伊爾艾朗表示，接下來要注意債券發行量，確保資金來源不會被凍結。

美國聯準會 (Fed) 今年來共三度升息，並承諾繼續緊縮以壓制 40 年來最頑固的通膨。伊爾艾朗表示，Fed 可能會堅守緊縮計畫，這將提高經濟衰退的機率，並導致企業更難以募集資金。

伊爾艾朗假設三種可能發生的情境，並強調流動性有潛在的壓力。第一種是較周邊的市場危機蔓延到主要市場，但目前為止加密貨幣或是新興市場還沒有出現這種情況。

第二種情況是，即使不計代價也很難取得資金。高收益債已經有類似情況，但高收益還是比較次要的，須注意是否擴散到投資級債券。

第三種風險則較少被提及。伊爾艾朗說，他原本預期，在劇烈動盪的第 2 季之後，會吸引大規模再平衡資金流入股市，但他現在開始懷疑，市場是不是已經被資金外流嚇壞，還是投資人不太願意重新平衡並投入風險資產。