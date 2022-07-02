〈紐約匯市〉美元獲避險買盤提振 周線收紅 澳幣貶至兩年低點

對全球經濟前景的悲觀感受提振美元需求，美元指數周五 (1 日) 上漲，本周漲 0.9%，與此同時，對風險敏感的貨幣承壓，澳幣貶至兩年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.42%，報 105.12，周線漲 0.9%。

對經濟衰退的擔憂，促使資金流入美國公債，使 10 年期美債殖利率下探一個月新低，儘管如此，美元周五仍走強，持續在聯準會 (Fed) 積極升息以及經濟衰退的擔憂之間徘徊不定。

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯策略師 Kenneth Broux 表示，股市和大宗商品價格走低，在下半年一開始就掀起避險情緒，美元因此全面走強。

數據方面，美國 6 月 ISM 製造業指數自前一月回落，衡量新訂單的指標兩年來首度萎縮，亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 工具也顯示美國即將步入經濟衰退。

自 3 月以來，Fed 已升息 150 個基點，其中有一半是在發生在上個月，市場押注央行本月將以同樣幅度升息。不過，經濟堪慮令 Fed 升息預期下滑。交易員目前預估，明年 3 月的利率峰值為 3.32%，低於 Fed 上月會議前預估的約 4%。

對風險較敏感的貨幣表現低迷，澳幣兌美元匯率貶 1.26% 至 0.6813 美元，是 2020 年 6 月以來最低，紐元兌美元也跌 0.50% 至 0.6206 美元。

隨著經濟前景惡化，澳幣近來萎靡不振。澳洲央行預計下周四公布利率決策，市場預期將升息兩碼。

加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場策略師認為，美國陷入經濟衰退，卻沒有拖累其他經濟體的可能性非常低。

歐元兌美元貶 0.50% 至 1.0428 美元。

歐元區周五公布 6 月通膨率再創歷史新高，製造業活動則降至近兩年新低，誓言打擊通膨的歐洲央行 (ECB) 預計於本月會議上宣布調升利率，然後 9 月再度升息，在今年結束實施多年的負利率政策。

日圓自周三創下的 24 年低點回升，兌美元匯率升 0.40% 至 135.18 日圓兌 1 美元。

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