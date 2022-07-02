燃料價格猛飆 埃克森美孚Q2煉油利潤有望大增55億美元

監管文件顯示，受惠於汽油等能源產品價格飆漲，埃克森美孚 (XOM-US) 第二季煉油利潤將大增 55 億美元。

埃克森美孚周五 (1 日) 發布文件，預估 Q2 煉油利潤最多將增加 46 億美元，未結算衍生商品價值最多增加 9 億美元，但須扣除維護費用等項目。

該公司並表示，油價變動將使 Q2 總獲利季增 10 億至 14 億美元，天然氣價格變動估帶來 15 億至 19 億美元的季度獲利增長。

埃克森美孚預計 7 月底公布 Q2 財報。FactSet 調查分析師預期，Q2 營收估年增 37% 至 924 億美元，調整後 EPS 估年增 169% 至每股 2.96 美元。

花旗 (Citi) 分析師 Alastair Syme 發布報告預期，高油價和煉油利潤率料在未來一段時間內保持高位，且至少持續到明年上半年。

飆漲的汽油價格正在加劇美國通膨，為了降低民眾負擔並應對期中選舉，拜登政府試圖藉停徵燃料稅等措施來壓低燃料價格。

拜登此前抨擊石油巨頭在消費者受苦的時候賺得比上帝還多，對此，埃克森美孚發言人 Casey Norton 表示，公司的龐大利潤很大程度上是由過去幾年產業投資不足所造成的結果，同時強調，就算在 2020 年遭逢 220 億美元的虧損，該公司在疫情期間仍持續推進產能投資。

Norton 指出，2017 年至 2021 年間，埃克森美孚投入將近 1200 億美元於資本投資項目，是營收的兩倍多。