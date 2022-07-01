SPAC上市不到一年 前蘋果高管創立的初創公司申請破產

SPAC 提供了快速上市美股的方式，但這些公司的財務狀況也可能充滿風險。

由蘋果公司前高管 Ron Johnson 創立的零售創業公司 Enjoy Technology Inc. (ENJY-US)，周四 (30 日) 申請破產，距這家公司透過 SPAC 上市還不到 1 年。

法庭文件顯示，公司計畫在第 11 章破產期間繼續營運，並將自己出售給 Asurion LLC.，Asurion 已同意借出 52.5 萬美元的融資。

Enjoy 經營著所謂的行動零售店，幫助消費者在家中購買和設置手機等科技產品。法庭文件顯示，這家成立於 2014 年的公司，最近一直在努力籌集資金繼續營運。

律師在文件中稱，「因為現金狀況迅速下跌，導致他們無法支付包括薪資在內的經營費用」，公司現在正在尋求債權人的保護。

去年，Enjoy 透過與所謂的「特殊目的收購公司」Marquee Raine Acquisition Corp 的合併上市，一份監管文件顯示，Enjoy 已經開始解僱 400 多名英國員工，約占其員工總數的 18%，這與破產有關。

Ron Johnson 於 2014 年創立了 Enjoy。他更廣為人知的身份，是蘋果零售部門的共同創辦人。法庭文件顯示，Johnson 在破產前不久借出 10 萬美元給 Enjoy ，以幫助促進公司出售。

Enjoy 股價周四大跌 25.2%，報價僅 0.22 美元。在去年 10 月 12 日，這家公司股價達到 12.16 美元的峰值。

佛羅里達大學金融學教授 Jay Ritter 援引 SPACResearch.com 的數據稱，自 2019 年至 2021 年間，透過 SPAC 合併上市的 291 家公司的股價，平均下跌了 58%。