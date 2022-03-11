路透：TikTok與甲骨文接近就美國用戶資料儲存達成協議

路透周四 (10 日) 引述知情人士報導，TikTok 和甲骨文 (ORCL-US) 即將達成協議，為 TikTok 儲存美國用戶資料，盼能解決美國方面的國安疑慮。

根據合作協議，甲骨文將把 TikTok 所有的美國用戶資料儲存在自家的資料伺服器，並成立由工程師和資安人員組成的專門團隊進行管理，與字節跳動的資料區隔開來。

消息人士還透露，甲骨文和 TikTok 正在討論一種架構，允許管理團隊自主運作，不受 TikTok 控制與監督。

目前 TikTok 的美國用戶資料儲存在維吉尼亞州的 TikTok 資料中心，在新加坡也有備份，部分資料儲存在 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud。

因為擔心美國用戶資料被洩露給中國政府，美國海外投資委員會 (CFIUS) 前年 8 月下令字節跳動在 90 天內分拆美國資產，這項命令在現任總統拜登 (Joe Biden) 上任後並未獲得執行。

消息人士表示，CFIUS 仍對資料安全問題感到憂心，目前也還不確定 CFIUS 是否會認為這項合作協議足以解決國安疑慮。

針對上述報導，字節跳動和甲骨文均未立即回應評論要求，TikTok 發言人拒絕就合作事宜發表評論。