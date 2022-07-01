印度盧比兌美元再創歷史新低、股市持續下挫 加劇通膨困境

印度盧比兌美元周五 (1 日) 跌至 79.1113，再創歷史新低。印度不斷擴大的貿易逆差和資本外流，對盧比帶來了新的風險，而盧比跌至創紀錄的低點，又進一步加劇了通膨困境。

高盛集團的經濟學家周四發布報告指出，印度的外部平衡正在惡化，理由是大宗商品價格上漲和全球經濟增長疲軟帶來的貿易條件衝擊，這也讓盧比兌美元可能進一步走弱。

雖然印度央行已經開始升息，這通常會支撐貨幣，但也可能衝擊國內股市，進一步加速資金外流，再導致盧比貶值。與此同時，對美元的需求正在上升，進一步帶來印度貨幣貶值壓力。

多項挑戰衝擊盧比走勢

印度貨幣正面臨諸多挑戰，包括：赤字擴大、外匯存底減少、進口變貴及資金外流等因素。

根據媒體 6 月底的一項調查，印度經常帳戶的缺口，可能會在截至 3 月 31 日的財政年度擴大至國內生產總值的 2.9%，幾乎是上一年度水準的兩倍。

孟買巴克萊銀行經濟學家 Rahul Bajoira 指出，經常帳戶赤字不斷擴大，如果它開始接近 GDP 的 4%，決策者將需要同時採取財政和貨幣措施。

印度央行正多管齊下，努力減緩盧比的下跌，而其聲明的立場是干預以遏制貨幣波動，而不影響其方向。儘管如此，央行的最新數據顯示，印度央行在 1 月至 4 月期間在現貨市場上花費了 180 億美元來支撐盧比。

資金外流帶來壓力

由於全球原油價格飆升，印度的進口費用幾乎翻了一倍，5 月份印度的貿易逆差擴大至 240 億美元的歷史新高。而在全球收緊貨幣政策下，對經濟成長帶來壓力，也讓印度出口減緩。

星展銀行資深經濟學家 Radhika Rao 估計，整體進口將增長 20%，並可能會使今年的商品貿易逆差擴大約 40%。

過去一年，外國投資者從印度股票中撤出超過 320 億美元，成為僅次於台灣，亞洲表現最差的股票。債券也出現了資金外流，幅度僅次於印尼和馬來西亞。

Emkay Global Financial Services Ltd 首席經濟學家 Madhavi Arora 表示，在全球股市表現疲軟，以及未來幾個月國際收支進一步惡化的情況下，預計資金外流將繼續，盧比表現不佳的風險不容忽視。