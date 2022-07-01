0050下半年配息出爐 創同期最高金額

台灣 ETF 投資人高度期待的「國民 ETF」元大台灣 50(0050-TW) 下半年預估配息出爐！元大投信今 (1) 日公告，0050 每受益權單位預計發放 1.8 元，將於 7 月 18 日除息，是 0050 自 2016 年改為每年兩次配息以來，同期最高的配息金額。

0050 目前在 1 月和 7 月除息，本次 7 月在多檔重量級權值股領先除權息，0050 的配息金額較去年同期大幅成長，並創 2016 年來下半年同期最高；想參與領息的投資人，最晚在 17 日收盤前買進並持有皆可參與，分配收益日預計為 8 月 19 日。

近年 0050 吸引市場關注，參與配息的投資人數頻創新高，而集保結算所統計至 6 月 24 日止，0050 的受益人數來到 55 萬人，有望讓 0050 本次配息人氣為史上最旺。

元大投信表示，0050 是國內首檔掛牌的 ETF，不僅長期績效有目共睹，也見證過去 19 年台灣經濟與台股的興榮歷史，因此許多人對 0050 這個代號琅琅上口，乃至規劃退休理財及資產配置，也優先考慮投資 0050。

0050「國民 ETF」的地位受到市場肯定，近年新發行的 ETF 如雨後春筍般冒出，但 0050 規模持續爆發性成長並稱霸台股 ETF，29 日 0050 的基金規模達 2,399 億元，大幅領先眾台股 ETF。

元大投信表示，聯準會加速升息，從點陣圖來看，年底美國利率可能上調至 3.375%。升息增加股市波動，大型權值股的競爭力佳，震盪時期的營運相對穩健，經歷空頭後展現領先的恢復力，0050 為現階段投資人定期定額的優質標的。

龍頭券商元大證券正推出 0050 的定期定額優惠，除每筆手續費只要 1 元，成功扣款 3 次還送 200 元台股電子交易手續費優惠，如果是新開戶，並成功扣款 3 次，再送 500 元的手續費抵用金。

元大投信提醒，投資人參與 ETF 配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並需注意 ETF 的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使 ETF 配息率大幅波動的情形，投資人應合理評估配息水準。