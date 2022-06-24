印度大買俄羅斯折扣價石油 官員：進口占比增加約50倍

一位印度政府高級官員周四 (23 日) 表示，自 4 月以來，印度從俄羅斯進口的原油已躍升 50 倍，由烏克蘭戰爭前的占進口石油的 0.2%，目前占比已升至 10%。

印度是全球第三大石油消費國，其中 85% 以上仰賴進口。官員說，由於大規模的增購，俄羅斯如今已躍升印度石油前十大供應國。

這位官員表示，民營煉油企業，如 Reliance Industries Ltd. 和俄羅斯石油股份公司 (Rosneft) 支持的 Nayara Energy Ltd.，占了從俄國進口數量的 40% 左右。

在西方諸國抵制之下，中國、印度成為俄羅斯石油的最大買家。俄羅斯總統普丁也公開表示，俄對中印的石油供應正顯著成長。

印度煉油商在 5 月份購買了約 2500 萬桶俄羅斯石油。以月購買量來說，伊拉克在 5 月仍然是印度的最大供應國，俄羅斯取代沙烏地阿拉伯，成為第三大供應國。

印度石油部長 Hardeep Singh Puri 說：「當價格上漲，你又別無選擇時，就會到處去買，對於印度的利益何在，我們再清楚不過。」

不過，印度石油部上個月表示，與印度的總消費量相比，從俄羅斯購買的能源仍然微不足道。

印度此前少向俄羅斯購油，主因是運費高昂，不過據媒體報導，印度煉油商如今向俄國購油，有高達每桶 30 美元的折扣價。