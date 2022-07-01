各國能源轉型開跑 基建後市看俏

2020 年世界各地因疫情肆虐，聯邦投信表示，各國紛紛推出基建改革政策來推動經濟，加上俄烏戰爭各國減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴，因應氣候變遷的「能源轉型」、「脫碳」等環保相關基建也成推動的重心之一，並且在經濟復甦計劃中納入了更多的綠色復甦方案，推動能源轉型以及實現綠色復甦已成為全球趨勢，也為基礎建設議題相關資產創造強勁需求，並增加更多的投資機會。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華指出，根據國際可再生能源機構 (IEA) 資料顯示，目前超過 44 個國家和歐盟承諾 2050 年達到淨零排放目標。此外，歐盟執委會今年 5 月底，推出的 7500 億歐元「下一代歐盟」的綠色復甦計劃及美國的基建改革政策。

趙家華表示，該政策包含可再生能源計畫 (風能、太陽能，並促進歐洲的乾淨氫能源經濟)、乾淨運輸及物流 (汽車電器化) 等基礎建設，也顯示各國若要達到最終目標，勢必要淘汰傳統能源改發展再生能源或電氣化，能源轉型非一蹴可及，從研發、廠房建置到管線運輸時，牽涉範圍廣泛。

趙家華更進一步分析，能源運輸管道等項目涉及龐大的初期資本支出，而且建造過程所需時間長，但油氣管道一旦建成，其運作期長達 60 年，且維護運輸管道成本相對較低，也意味著未來幾十年的現金收入及可發放股利相對較高，加上該產業因法規性質而與通膨連結、長約效應使現金流穩定及政策加持的成長性。

值得注意的是，趙家華表示，基礎建設股票今 (2022) 年以來展現抗震實力，即是受惠於 2050 脫碳計劃牽涉到能源與產業轉型工程浩大，未來 30 年全球將需要花費 92 兆至 173 兆美元做能源轉型投資的利基帶動。

趙家華亦指出，用於提升供給和基礎設施建設，雖然投入成本龐大但也保障未來數十年的穩定收入，在任何經濟周期的都能提供可預測的現金流和有彈性的盈利能力，建議投資人於此市場波動之際，可適當佈局基礎建設股票，提高投資勝率。

永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰也表示，自 2021 年起，美國、歐盟、中國陸續通過法案與政策，積極推動大型基礎建設計畫，且隨著數位趨勢持續深化，各國政府、企業這次主要鎖定數位基礎建設發展方向，根據亞洲基礎設施投資銀行 (AIIB) 預估，全球數位基礎建設投資金額總規模將由 2018 年的 260 億美元，至 2040 年上看 1 兆億美元，平均每年成長 2 倍，數位基礎建設龐大商機可期。

陳世杰說明，數位基礎建設產業兼俱耐通膨及長期成長潛力優勢，觀察如：數位電塔、智慧公路，擁有轉嫁通膨成本優勢，高達 95% 的相關建設合約俱備完全通膨避險或部份通膨避險條款，亦即在合約中簽定能依據通膨變化而調整價格，或簽定每年固定調整價格等，藉由相關的條款訂定更能降低通膨侵蝕獲利的機率；另一方面，通訊、數據需求日漸增加，如 5G 基地台、資料中心、低軌衛星等產業，在運用需求大幅提升下，相關企業成長前景持續看好。

