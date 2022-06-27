大通膨時代 基金強攻基礎建設商機

全球通膨來勢洶洶，5 月美國消費者物價指數（CPI）年增 8.6%，衝上 40 年新高，因應大通膨時代來臨，各國紛紛推出基礎建設政策刺激經濟，永豐投信、聯邦投信不約而同將募集新基金搶攻基礎建設商機。

永豐投信將募集全台首檔主打數位基礎建設為主要投資方向的新基金，「永豐 ESG 全球數位基礎建設基金」預計在 7 月份推出，基金投資標的包括：數位電塔、5G 基地台、智能倉儲等產業，具備收租來源穩定、續約率高，同時產業目前處成長趨勢等特性，提供投資人打造被動收入，追求股票資本利得與 REITs 穩定配息，作為定期息收新選擇。



永豐 ESG 全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰指出自 2021 年起，全球進入大基建時代，未來幾年各國預計投入數千億美元資金，將傳統的基礎建設進行汰換、翻新，重新打造因應新的生活趨勢與環境，包含再生能源、數位電塔、資料中心、 5G 基地台、低軌道衛星等數位基礎建設，致力發展新基建產業，而相關類股也將在未來五到十年內有望成為最受惠族群。

聯邦投信也宣布 7 月 18 日開始募集「聯邦民生基礎建設股票入息基金」，聯邦民生基礎建設股票入息基金預定經理人趙家華表示，基礎建設不再是只有傳統的鐵公基，也順應趨勢囊括政策支持 (如脫碳)、社會經濟長期需求、環境友善等基建。

以美國為例，過去預算缺口高達 1.25 兆美元，導致基礎設施均已使用數十年，老化狀況難以想像，1.2 兆大基建計畫撥出 2,570 億美元汰舊換新改善運輸設施，其他則用於提高再生能源、乾淨能源、淨水處理、老人照護基礎設施、5G 通訊等，也顯示未來趨勢朝向數位經濟及低碳轉型，傳統加上新型態基建雙頭並進發展，受惠於基建題材的公司也越來越多。

此外，根據全球基礎建設中心（GIH）報告顯示，預估全球 2021 年到 2040 年，全球基礎建設支出將超過 70 兆美元 ，中長期來看基建相關產業無論是在資產規模、現金流量及股利方面都將有所成長。

聯邦投信表示，近年來基建發展成為世界各國的刺激經濟重心，該風潮從 2021 年美國與 G7 國家聯手及歐盟推出多項全球性基礎建設計畫並陸續展開，加上中國的新基建政策，總規模至少超過 41.5 兆美元，基礎建設商機未來可期。