中興電攜手汎德 打造智慧電能生活圈

中興電 (1513-TW) 今 (1) 日宣布，iCharging 充電服務平台與 BMW 總代理永業(2247-TW) 擴大合作，除共同建置 14 座 350kW BMW i 高速充電站外，也協助其打造「BMW 充電 APP」，車主可直接使用 APP 啟動 BMW i 高速充電站及中興電工 iCharging 全台充電服務站點，打造智慧電能生活圈。

中興電 iCharging 以電力管理、創電能力及停車場龍頭嘟嘟房三大優勢，與 BMW 總代理汎德緊密合作，為 BMW 車主打造更貼近移動需求的充電生活圈；中興電 iCharging 5 月更已成為第三方充電服務全台 DC 直流快充站點最多的品牌，且 iCharging 擁有由北至南高速公路超充站經營權優勢，提供完整充電網路。

BMW 總代理汎德針對台灣市場導入全新電動車款 BMW iX 與 i4，至今獲眾多好評，並持續規劃全台智慧電能生活圈，與中興電 iCharging 合作，除陸續於全台各經銷據點建置的 BMW i 高速充電站外，在電動車占比最高的台北市，也由中興電工 iCharging 提供七大 DC 直流快充站。

包括僑安站、市民大道 (中山林森站)、市民大道 (林森金山站)、偶戲博物館、遠東世界中心 (永固汐止 PC 站)、昆明站停車場及南港展覽館 2 館，均配備與 BMW 電動車相容的 CCS1 規格充電槍。

汎德預計今年底完成台灣環島 BMW i 高速充電站建置，加上中興電 iCharging 未來 3 年全台 200 座快充站的建置計畫，雙方共同合作為 BMW 車主打造緊密的充電網路。