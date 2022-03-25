中國釋氫能戰略規劃 中興電佈局有成可望大啖商機

中國政府釋出氫能產業中長期規劃，鼓勵金融機構支持氫能產業發展，中興電 (1513-TW) 十年磨一劍，近年來跨足氫能產業效益顯現，上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單，隨著中國加速佈局氫能產業，中興電也將大啖相關商機。

中國國家發展改革委日前頒布氫能產業發展中長期規劃 (2021-2035 年)，目標 2025 年，燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源製氫量達到每年 10 到 20 萬噸，重點發展可再生能源製氫；到 2035 年，可再生能源製氫在終端能源消費中的比例將明顯提升。

中興電結合自身電力設備與能源管理專長，開發出一系列氫能產品解決方案，除燃料電池外，還包括除碳機、分散式加氫站與低功率氫能兩輪與三輪車等產品。

其中，貨櫃型分散式加氫站已接獲中國廠商 12 組訂單，今年上半年開始交貨，而低功率氫能燃料電池兩輪、三輪車預計第四季推出。中興電看好，在產品陸續推出下，今年氫能業務營收翻倍成長、上看 6-7 億元。

中興電受惠重電事業接單暢旺，去年營收達 180.25 億元，年增 17.13%；稅後純益 19.57 億元，年增約 82%，每股純益 4.19 元，全年營收、獲利同創新高。