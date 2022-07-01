〈台股盤前〉上半年慘跌3393點後 一現象顯示大盤反彈有限

台股 6 月大跌 1982 點、創 1990 年 9 月以來單月新高，上半年更是慘跌 3393 點或 18.62%；美股四大指數今晨續跌，預期台股今 (1) 日反彈空間有限，投資人切勿任意抄底。

受到美股費城半導體指數大跌，加上投資信心薄弱，台股昨重挫 414.4 點，收 14825.73 點，外資為今年台股上半年慘跌的元凶，昨日再賣超 214 億餘元，累計外資上半年賣超高達 9425 億元破紀錄。若從元月高點 18619 點算下來，跌幅度已達 20.38%，符合華爾街「熊市」定義。

但美股沒有止跌跡象，台股要止穩反彈仍要看國際情勢臉色，那斯達克、費半指數今晨都續跌超過 1%，台積電 ADR 跌 2.3%、聯電 ADR 挫 2.6%，都比費半跌更深，台股今天恐怕還是難逃殺機。

今日看盤重點，半導體晶片砍單降價風暴擴大，先前價格相對硬挺、供不應求的微控制器 (MCU) 開始出現報價雪崩潮，尤以台廠鎖定的消費型應用價格壓力最大，大陸市場更傳出全球前五大 MCU 廠產品價格腰斬的消息，新唐、盛群、松翰等業者後市承壓。

三星電子昨日宣布開始量產 3 奈米晶片，成為首家導入 3 奈米 GAA(環繞閘極技術) 的公司，與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在先進製程上的競爭趨於白熱化。

整體來說，今年來加權指數跌破萬七、萬六、15159 點等層層關卡，創 1990 年以來最慘烈的上半年，時序進入下半年，後續還要觀察第二季財報是否爆雷，加上台股適逢除權息旺季，單月也將因除息蒸發約 220 點，短線反彈空間有限，宜保守審慎面對。