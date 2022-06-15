台泥充電站布局再告捷 奪義大利機場、公路新案

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日宣布，子公司 NHOA 旗下的 Atlante Co.，分別取得羅馬機場營運商 ADR 標案，以及與義大利加油站品牌 IP 簽屬合作協議，共同在主要道路建立充電站，持續擴大在歐洲布局。

據了解，台泥董事長張安平先前親赴義大利拜訪 IP 高層，也促成此次兩項重要合作案簽訂，Atlante 與 IP 將共同在義大利北部和中部交通密度高的主要道路，建置 34 個快速及超快速充電站。

而 ADR 的標案，則會在羅馬菲烏米奇諾國際機場 (Fiumicino) 及錢皮諾機場 (Ciampino)，建置結合儲能的電動車充電站，其中，在羅馬菲烏米奇諾國際機場內，將打造 100% 由再生能源太陽能供電的充電站，包括在出入境站點和停車場，設置至少 8 個超快速充電站。

張安平指出，歐洲對能源的了解和需求高，電動車普及率也比台灣高，能源相關布局在歐洲的效果遠比台灣好。而 Atlante Co. 是台泥旗下 NHOA 子公司，專責發展電動車快充和超快充基礎設施，先前就為歐洲最重要工業城市米蘭國際機場，建置儲能與充電站。

張安平強調，目前 NHOA 的技術，可以把車子內已經衰退的電池，取出後裝到儲能系統繼續使用，可以延長電池壽命及使用週期最少 5-7 年，也符合循環經濟的趨勢。