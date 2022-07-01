在美中概股6月勁揚16% 超越美股 創三年來最佳紀錄

在美中概股 6 月勁揚 16%，寫下 2019 年初以來最佳單月紀錄，並超越美股，原因是美國經濟衰退疑慮拖累股市，促使投資人買進中概股。

那斯達克金龍中國指數繼 5 月上漲 2.6％後，6 月續揚 16％，為去年 2 月以來首度連續兩個月走高。新東方股價累計大漲 56%，理想 (LI-US) 和小鵬 (XPEV-US) 的漲幅均超過 30%，阿里巴巴 (BABA-US) 也勁漲 18%。

相較下，上月美股標普 500 指數下挫 8.4%，那斯達克 100 指數跌 7.8％。

中國政府官員釋出科技業政策轉向、防疫措施鬆綁的信號，再加上中國經濟前景改善，提振海內外中國股票。6 月滬深 300 指數漲 9.6％，接近技術性牛市，香港恒生指數漲 2.1％。

中國國家統計局周四（30 日）公布的數據顯示，6 月製造業、非製造業及綜合採購經理人指數（PMI）分別為 50.2、54.7 及 54.1，較上月高 0.6、6.9 及 5.7 個百分點，均回升至擴張區間。

中國國務院總理李克強周四召開常務會議，決定透過發行金融債券等方式，籌資人民幣 3,000 億元，以支持重大建設，促進就業與消費。

Morgan Creek Capital 董事總經理 Cory Lester 說：「當情況從很糟變成只是有點差時，投資人往往可從中發現一些最佳投資機會，我認為中國股票正處於這個階段」。

Federated Hermes 投資組合經理人 Calvin Zhang 則說：「中國股票撥雲見日，當已開發市場受經濟衰退擔憂拖累時，中國股票自然成為值得考慮的好去處。」

中概股自去年高點重摔逾 60％後，估值也是具有吸引力的原因之一。Zhang 表示，今年稍早中概股賣壓沉重，投資人不再考慮基本面，純粹擔憂下市風險，害怕這些股票變得一文不值。不過，在香港二次上市的公司，這種風險降低，吸引力提升。