抄底中概股！海外最大中國股票ETF 單日吸金規模創歷史新高

海外最大中國股票 ETF「iShares MSCI 中國 ETF」，單日吸金近 2.7 億美元，改寫歷史紀錄，原因是中國政府鬆綁封控措施，並可能結束對科技業巨擘的打壓。

彭博報導，iShares MSCI 中國 ETF 周二（7 日）吸引的資金接近 2.7 億美元，為該基金 2011 年成立以來最高紀錄。這檔追蹤 MSCI 中國指數的 ETF，本周來約漲 7%。

MSCI 中國指數周四盤中漲 0.6%，有望連續第四天收高。那斯達克中國金龍指數也連漲三天，5 月 11 日以來大漲逾 40%。

日前華爾街日報報導，知情人士透露，中國監管機關準備結束對叫車大咖滴滴的調查，市場愈來愈看好中概股，包括摩根大通、美國銀行等銀行的分析師，均認為這些股票將回升。

中國大城市鬆綁封控措施，且政府提出刺激措施，也減緩投資人對中國經濟的憂慮，提振市場信心。

Mirae 資產全球投資公司基金經理人 Malcolm Dorson 表示，封城令拖累經濟與市場，但若中國持續解封，市場有望在中共「20 大」登場前反彈。

Thornburg 投資管理公司基金操盤手 Charlie Wilson 說，此前中國科技股遭遇沉重打擊，如今科技巨擘的本益比已降至 10 多年來最低。Wilson 給予中國股票「加碼」評級。

上周高盛則表示，未來 12 個月 MSCI 中國指數可望大漲 20%，原因是政策支持，且企業獲利將在第 3 季觸底。

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