以史為鑑 標普熊市剩數月結束 下一輪牛市上看6000點

美國銀行分析師週五 (17 日) 釋出報告預測，標普熊市可能還剩數個月的時間，該指數將在 3000 點關卡觸底反彈，下一輪牛市上看 6000 點。

近期股災是許多投資人的夢魘，但美國銀行的一份報告可能可以為投資人帶來寬慰。

根據美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 的說法，標普熊市時期平均跌幅達 37.3%，平均持續時間約 289 天，這意味標普可能在 3,000 點觸底並在 10 月 19 日結束，恰逢 1987 年黑色星期一的 35 週年紀念日。

熊市被廣泛定義為從近期最高值下跌 20%，標普週五收盤為 3,674.84 點，較 2022 年 1 月 3 日週一創下的紀錄收盤價 4,796.56 點下跌超過 23%。

熊市結束通常象徵著牛市的開始，平均牛市持續時間為 64 個月比熊市更長，報酬率為 198%，Hartnett 推斷，下一輪牛市預計標普到 2028 年 2 月以前將達到 6,000 點。

美銀的牛熊指數 (圖片：翻攝 marketwatch)

同時，Hartnett 根據美銀的牛熊指數為 0，顯示美股已進入「反向看漲」區間。

牛熊指標是分析師常用來觀察股票市場情緒的代表性指標，使用 0~10 的數值表示市場當前的氣氛，當指標數值處於 0~2 區間，代表市場情緒過度悲觀，這時候的股市可能已經超跌，投資人應該逢低佈局。

該數據顯示，該指數曾在 2002 年 8 月、2008 年 7 月、2011 年 9 月、2015 年 9 月、2016 年 1 月和 2020 年 3 月跌至 0，排除 2002 年的 W 型衰退或 2008 年和 2011 年的系統性事件外，此後三個月的投資回報一直很強勁，。(如下表)

牛熊指數為 0 後的三個月投資回報一直都很強勁 (圖片：翻攝 marketwatch)

Hartnett 預估標普在觸及 3000 點後將讓投資人吃驚後續漲勢，但他也警告，聯準會傾向在其緊縮政策週期中打破慣例，他並不認為目前拋售潮已經結束。

EPFR Global 的數據顯示，最近一週全球股市資金流入規模為 166 億美元，而流入小型股資金規模為最大，高達 66 億美元，自 2021 年 12 月以來最大，價值股達 58 億美元，創 13 週以來的最大，流入科技股的資金達 8 億美元，為 9 週以來之最高。