下一場拋售風暴來臨前 季末買盤可能讓標普飆7%

標普 500 指數準備迎接自 1970 年以來最糟的半年表現，為夏季不確定性和波動性奠定基礎，但分析師認為，規模龐大的再平衡資金可能會支撐月底的美股漲勢。

隨著基金經理人在季度末調整他們的持股，聯準會升息預期降溫，標普週五收紅 3.06%，迎來 2020 年 5 月以來的最大漲幅，標普本週漲幅達 6.45%，終止連續三週下滑的頹勢，未來一週還可能持續反彈。

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 週五發布報告指出，下週的再平衡很重要，因為股市在過去一個月、一季和半年期間都大幅下跌。

再平衡機制就是投資機構投資組合重新平衡一次，投資的過程中，投資組合比例會隨市場波動而有所變化，這個變動會導致原本的投資設定偏離。

Kolanovic 預估，僅考慮再平衡的利多因素，未來一週美股可能飆升 7%。標普第二季已累計下跌約 13.7% 和今年迄今跌幅高達 18%，基金經理將不得不增持股票以恢復資產配置水平。

近期走勢顯示再平衡對多頭有利，好比接近第一季末時，標普下跌約 10%，結果在第一季最後一週出現 7% 大反彈，同樣的事情也發生在 5 月，標普下跌約 10% 後，接著在 5 月底最後一週回升約 7% 的幅度。

Kolanovic 強調：「最重要的是，股市處於賣超的狀態，基金經理的現金餘額處於創紀錄的水平，近期市場做空規模達 2008 年以來最高。」

投資人下週還須關注核心個人消費支出價格 (PCE) 指數 (圖片：AFP)

不過，再平衡不是美股上漲的唯一催化劑，摩根大通分析師 Andrew Tyler 提醒，探究這輪反彈是否有支撐動能，投資人還需要關注 6 月 30 日公布的美國核心個人消費支出價格 (PCE) 指數，這是聯準會首選的通膨指標。

策略師提醒，一旦財報季開始，任何反彈都可能是 7 月中旬拋售的前奏，而且 CFRA 數據顯示，標普在美國總統任期的第二年第三季平均下跌 0.5%。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 表示：「從歷史上看，受到期中選舉 (11 月) 的不確定影響，美國總統任期的第二年第三季通常是標普表現最糟的一季，目前來看，美股可能會在財報季開始前走揚，在第三季晚些時候出現盤整。」