〈台積電ESG〉2030年再生能源採用占比 上調至40%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (30) 日公布去年永續報告書，今年目標全公司用電量 10% 為再生能源，並將 2030 年全公司生產營運據點再生能源占比上調至 40%，積極擴大再生能源使用率。

台積電表示，身為全球最大的半導體技術與產能提供者，深切了解對當地與全球環境的責任，繼加入 RE100 全球再生能源倡議組織後，去年進一步承諾「2050 年淨零排放」目標。

台積電將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略，考量台灣再生能源市場現況及發展趨勢、未來半導體產品需求、自身產能成長並持續執行最佳溫室氣體減量標竿作為後，規畫 2025 年起碳排放零成長，並逐步下降，2030 年碳排放回到 2020 年排放水準，並於 2050 年含價值鏈一同達到淨零碳排放。

台積電表示，透過優化製程氣體用量、全面導入製程尾氣破壞削減設備與零碳排能源、提升能源使用效率、擴大資源循環、選用低碳足跡原物料與開發高效節能設備等種種綠色行動，逐步實踐淨零排放目標。

據台積電永續報告書中揭露，去年使用約 16.7 億度再生能源、憑證，海外子公司全部使用再生能源，再生能源使用比例占全公司用電量 9.2%，優於原訂目標 9%。台積電預計，今年將達到全公司用電量 10% 為再生能源的目標。

台積電 2030 年目標為自 3 奈米起，新廠再生能源占比達 20% 以上，並逐年增加購買量，達全公司生產營運據點 40% 用電量為再生能源。

