〈長榮經營權〉長榮國際股東會 張榮發基金會未派代表出席

長榮國際今 (30) 日舉行 111 年股東常會，董事張國華、董事戴錦銓 (詠股份有限公司代表人) 與監察人葉佳全 (御股份有限公司代表人) 等三人均缺席，而持股高達 28.86% 的第一大法人股東財團法人張榮發基金會也未派任何代表出席，長榮國際董事長鄭深池對此公開譴責。

長榮國際本次股東會出席率為 48.13%，張榮發基金會則未派任何代表出席，鄭深池認為，此為漠視全體股東權益。

由於出席率未過半，會中議案一、二、三、五以假決議通過，依公司法第 175 條規定，將於 1 個月內再行召集第二次股東常會決議。

而議案四有關 IPO 計畫，屬特別決議事項，不得假決議，因而未予討論。

針對股東 (戶號 786) 詠股份有限公司 (代表人張國華) 指派代表洪佩君和王健珉，於股東會中聲明異議並提出意見，長榮國際說明，按基金會應登記事項有變更者，於取得主管機關 (衛福部) 許可檔，並經向所在地法院聲請登記登記完成後，對外即得依財團法人法第 43 條規定代表基金會。

查吳景明既經張榮發慈善基金會董事會推選並當選董事長，並經上述程序取得衛福部許可和完成法院登記，對外即得依法代表基金會行使權利。

長榮國際去年度每股盈餘為 7.2 元，每股配發現金股利 3.5 元，配發率 48.6%。