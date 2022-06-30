綠電年初迄今砸近億元買台積電 如今陷入套牢窘境

廢電子處理廠綠電 (8440-TW) 今 (30) 日公告，與子公司年初迄今共斥 9674.1 萬元，買進台積電 (2330-TW) 股票 166 張，均價分別為 588.14 元及 563.43 元，以今日台積電收盤價來看，綠電這波投資也正面臨套牢窘境。

綠電表示，自今年 1 月 14 日至 6 月 30 日，合計買進台積電 130 張，交易金額 7645.8 萬元，每股交易平均價格 588.14 元，目前累積持有台積電 65 張，累積持有金額 3701.7 萬元。

另外，綠電代重要子公司綠電資源開發公告，今年 2 月 23 日迄今買進台積電 36 張，交易金額 2028.3 萬元，每股交易平均價格 563.43 元，現階段累積持有台積電 34 張，累積持有金額 1941 萬元。

台積電年初迄今自 688 元高點反轉向下，今年已下跌 22%，今日股價更跌至 476 元持續探底，若以綠電交易均價來看，目前兩筆交易都是虧損狀態。

綠電今年迄今大漲 143%，股價一度破百元，今日無畏台股大跌亮燈漲停，收 67.2 元。

綠電主要業務為國內廢電子、電器物品資源化處理，以及相關設備買賣與顧問服務，累計今年前 5 月營收 3.66 億元，年增 10.4%，創歷年同期高。