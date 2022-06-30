〈台積電ESG〉去年全球員工薪酬中位數206萬元 較前一年增加25萬元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) (TSM-US) 今 (30) 日公布永續報告書，揭露去年全球員工總體薪酬中位數，約為新台幣 206 萬元，較前一年的 181 萬元增加 25 萬元、相當於成長約 13.8%，總裁魏哲家薪酬則是中位數的 194 倍，前一年則是 233 倍。

台積電公布 110 年度永續報告書，台積電指出，隨著全球半導體產業的蓬勃發展，台積電近年來也快速成長，配合全球客戶需求，除在台灣持續深耕先進技術、擴產，在美國、中國、日本等海外地區的建廠也同步展開，並投注心力招募、培育、留任全球人才。

台積電表示，公司提供具競爭力的整體薪酬，包括本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞，近年來營運屢創佳績，2017 年至 2021 年每年員工整體薪資福利費用總額，由約新台幣 1041 億元增至約新台幣 1649 億元，而同一期間之年度人均薪資福利費用，則由新台幣 214 萬元增至新台幣 253 萬元。

台積電指出，去年營收及獲利再創新高，台灣廠區核定現金獎金及酬勞總額達新台幣 712 億元，並對台灣廠區所有正職員工進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，經調整後每位員工的本薪增加 20%。

台積電以台灣地區新進碩士畢業工程師為例，去年平均整體薪酬高於新台幣 200 萬元，直接員工年度平均整體薪酬高於新台幣 100 萬元，每月平均收入約當為台灣基本工資的 4 倍。與前一年相較，去年台灣廠區全時員工人數、薪資平均數、薪資中位數均同步成長。

為確保健康的人才移動及長期的成長需求，台積電確信員工離職率應維持在 5-10% 健康範圍，去年離職率為 6.8%，較前一年增加 1.5%，主要因素包括近年來高科技產業快速成長，人才市場競爭激烈，流動加速，加上去年招募量較前幾年顯著增加，使新人離職率增至 17.6%。